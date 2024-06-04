Стало известно, сколько процентов британцев думают, что Украина имеет преимущество перед Россией

Британская компания YouGov, занимающаяся социологическими и маркетинговыми исследованиями, во вторник, 4 июня, опубликовала результаты исследования, согласно которым только 3% жителей Великобритании считают, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией, – сообщают СМИ.

В публикации, размещенном сайте YouGov, говорится, что британцев попросили оценить, какое высказывание больше всего соответствует их пониманию ситуации вокруг конфликта на Украине. В результате опроса выяснилось, что вариант «преимущество имеет Украина» выбрали только 3% респондентов. Вариант «преимущество имеет Россия» считают 41% среди опрошенных, ответ «преимущества не имеет ни одна из сторон» выбрали 32%, затруднились ответить 24% британцев.

Компания YouGov также сообщает, что опрос проводился 3 июня среди 7 413 взрослых британцев.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube