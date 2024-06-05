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Среда, 5 июня 2024, 15:30 мск

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Премьер-министр Индии подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба секретариата президента страны.

«Премьер-министр Шри Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с Советом министров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства попросил Моди и Совет министров продолжить работу до тех пор, пока новое правительство не вступит в должность.

Ранее в Индии прошли парламентские выборы, по итогам которых возглавляемый Моди Национальный демократический альянс получил более 50% мест в нижней палате парламента. Оппозиция получила 234 места.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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