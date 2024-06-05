Талибы* рассказали о целях визита на ПМЭФ

Представитель делегации движения «Талибан»* в среду, 5 июня, заявил, что целью своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является налаживание и развитие экономических отношений с Россией, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству представитель «Талибана»* сказал: «Мы здесь по экономическим вопросам. Это экономический форум, и мы хотим повысить уровень экономических отношений с Россией и другими странами региона».

В свою очередь, министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари корреспонденту «Известий» пояснил: «У нас экономические цели. Нам интересы инвестиции в горнодобывающую промышленность Афганистана в различных секторах, а также в региональные проекты, которые связаны с этим экономическим форумом, и в афганский центр свежих и сухих продуктов питания, известный во всем мире».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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