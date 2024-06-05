Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за разрешения Украине атаковать Россию западным оружием

Постпредство России при ООН в среду, 5 июня, сообщило, что запросило на 14 июня заседание Совет Безопасности в связи с разрешением западных стран, позволяющем Украине атаковать их оружием территорию РФ.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале российского постпредства, говорится: «Россия направила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН запрос в связи с тем, что западные страны дали Киеву «зеленый свет» на использование поставляемого им оружия на территории Российской Федерации».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube