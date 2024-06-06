Япония назвала несправедливыми условия Путина для переговоров Москвы и Токио

Слова президента РФ Владимира Путина о возобновлении диалога между Москвой и Токио стали попыткой переложить ответственность за прерванный диалог на японскую сторону, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой. Позиция по решению проблемы северных территорий и заключению мирного договора остается неизменной», – цитирует политика ТАСС.

Ёсимаса Хаяси подтвердил, что отношения Японии и России находятся в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, поэтому конкретные сроки возобновления переговоров назвать невозможно, передает агентство «Киодо».

Накануне Путин заявил, что сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Именно предпринятые Токио шаги в связи с ситуацией на Украине усложнили общение между Москвой и Токио, добавил президент. Россия готова продолжить диалог, когда Япония создаст условия для этого.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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