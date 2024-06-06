Талибы* «с нетерпением» ждут исключения из списка запрещенных организаций в России

И.о. министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, заявил, что «Талибан»* ждет решения России об исключении движения из списка террористических организаций, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству представитель афганского правительства сказал: «Мы ждем с нетерпением этого решения. Мы очень ценим это и приветствуем намерение. Это движение вперед для Афганистана».

Следует отметить, что ранее сегодня Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «над вопросом исключения «Талибана»* из списка террористических организаций трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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