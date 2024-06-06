Выбраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 6 июня, сообщил, что Генеральная ассамблея Всемирной организации выбрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности, которые приступят к исполнению своих обязанностей с 1 января 2025 года.

В своем Telegram-канале российский дипломат написал: «Генассамблея ООН выбрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности: Сомали, Пакистан, Панама, Дания и Греция. Они заступят на «вахту» в Совете 1 января 2025 года. Голосование, кто интересуется, тайное. Бумажным бюллетенем в ящик».

Новые члены Совбеза сменят Мальту, Мозамбик, Швейцарию, Эквадор и Японию, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2024 года. В Совет Безопасности ООН входят 10 непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять государств, не обладающих правом вето, в отличие от пятерых постоянных членов: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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