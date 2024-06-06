Несколько российских боевых кораблей прибудут на Кубу

Революционные вооруженные силы Кубы в четверг, 6 июня, сообщили, что в порт Гаваны 12 июня с официальным визитом прибудет группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, – сообщают СМИ.

В заявлении кубинского Минобороны говорится: «В период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ России в составе: фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», а также танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона», – добавили в Революционных вооруженных силах Кубы.

Гавана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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