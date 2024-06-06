Песков: Нет никаких оснований для начала переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, заявил, что для начала переговоров с Украиной нет никаких оснований, поскольку Киевский режим по-прежнему «держит двери закрытыми», – сообщают «Известия».

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал: «Сейчас для начала переговорного процесса с Украиной нет никаких оснований, поскольку Киевский режим по-прежнему держит все двери для этого полностью закрытыми. Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством СВО. Если бы речь о ведении переговоров с Киевом все-таки зашла, то на первый план вышел бы вопрос, с кем вести такой разговор. Вот этот вопрос сейчас стоит в полный рост, и мы не видим на него ответа».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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