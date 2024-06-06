Макрон пообещал обучить бригаду украинцев и передать Киеву истребители

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 6 июня, заявил, что передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовит украинскую бригаду в составе 4,5 тысячи человек, – сообщают TF1 и France 2.

В эфире телеканалов Макрон сказал: «Франция намерена подготовить украинскую бригаду в составе 4,5 тысячи человек – обучить и вооружить их. Франция помогает украинцам противостоять, но мы не хотим эскалации. Если говорить очень конкретно, завтра во время моей встречи с президентом Зеленским* мы собираемся начать новое сотрудничество, и мы предоставим самолеты Mirage 2000-5 и предложим научить пилотов».

Сколько самолетов Франция готова передать Киеву, Макрон уточнять не стал.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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