СМИ: Президент Аргентины отказался от участия в швейцарской конференции по Украине и в саммите G7

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от планов поездки во Францию, участия в саммите Группы семи (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии ради получения премий в других и ерропейских странах, – сообщает в четверг, 6 июня, газета La Nacion.

Со ссылкой на источники аргентинское издание пишет: «Хавьер Милей решил отказаться от планов поездки во Францию, участия в саммите G7 в Италии и конференции по Украине в Швейцарии. Милей решил провести в стране праздники – Национальный день латиноамериканской свободы и День флага 17 и 20 июня, и только после этого отправиться в Европу. В Мадриде президент планирует находиться 21 июня для получения премии «За защиту идей свободы» от испанского Института Хуан де Мариана. После этого Милей отправится в Гамбург для получения премии имени экономиста Фридриха фон Хайека. Берлине 23 июня президент Аргентины планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем».

В свою очередь, агентство Bloomberg пишет, что «президент Аргентины, вместо визита на саммит по Украине в Швейцарии, отправится на церемонии награждения премиями в Германию и Испанию. А до этого Милей будет решать проблемы, возникшие с принятием новых реформ в Аргентине».

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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