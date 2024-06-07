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Пятница, 7 июня 2024, 19:00 мск

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Гутерриш призвал ядерные державы нужно возобновить диалог

Скриншот видео официального канала ООН на YouTube

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) в Вашингтоне в пятницу, 7 июня, заявил, что ядерным державам нужно возобновить диалог, чтобы отойти от края ядерной пропасти, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении генсек ООН сказал: «Нам нужно отойти от края ядерной пропасти. Страны, обладающие ядерным оружием должны возобновить диалог. Я также призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию вернуться за стол переговоров, в полной мере выполнять новый ДСНВ и согласовать договор, идущий ему на смену».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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