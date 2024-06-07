В Кремле считают, что нельзя сравнивать нынешнюю политическую ситуацию с Карибским кризисом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, заявил, что существующая мировая политическая система трещит по швам, поэтому сравнивать нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом – нельзя, – сообщает агентство РБК.

Отвечая на соответствующий вопрос, в интервью агентству представитель Кремля сказал: «Нет, сравнивать это нельзя, потому что здесь другой генезис. Карибский кризис – это была кризисная, форс-мажорная ситуация двух устойчивых систем, биполярного мира, который в то время не трещал по швам. Это были две устойчивые платформы. Сейчас устойчивых платформ нет, сейчас все трещит по швам, все меняется».

«США – это гигантская экономическая сила и самое большое военное государство, но она постепенно теряет свои лидирующие позиции частично из-за того, что сами рубят сук, на котором сидя. Растут новые центры силы, и вся система находится в движении. Поэтому сущность этого кризиса совсем другая. Пытаясь удержать свои лидирующие позиции, Америка пытается не просто подавить нас, они считают, как мне кажется, что это сейчас лучший исторический момент для того, чтобы избавиться от нас», – добавил Песков.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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