Захарова назвала атаку на Херсонскую область и Луганск заранее спланированным терактом с «натовским почерком»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 7 июня, комментируя удары киевского режима по Луганску и селу в Херсонской области, заявила, что эти атаки киевского режима являются заранее спланированными террористическими акциями устрашения с «очевидным натовским почерком».

В комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского МИДа, говорится: «Получив «зеленый свет» из Вашингтона на убийство мирных жителей западным оружием, киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Как известно, утром 7 июня было совершено очередное циничное и кровавое преступление – террористическая атака на жилые кварталы Луганска американскими ракетами ATACMS. В результате этого варварского удара погибло три человека, ранены 35 человек, в том числе трое детей, имеются разрушения. Вечером этого же дня киевский режим нанес удар по населенному пункту Садовое в Херсонской области, в результате которого, по предварительным данным, погибли 22 человека, включая детей».

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден. Как отмечали ранее, нам хорошо известно, что полётные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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