На ПМЭФ талибам* пообещали трудоустроить афганских мигрантов в России

И.о. Министерства труда и соцотношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари заявил, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представителям «Талибана»* было предложено трудоустроить афганских мигрантов в российском агросекторе, – сообщает в понедельник, 10 июня, Национальное радио и телевидение Афганистана.

В сообщении телерадиокомпании говорится, что Абдул Умари сказал следующее: «На встрече с министром труда России Антоном Котяковым, а также на переговорах с представителями Дагестана, Чечни и Татарстана, нам предложили реализовать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе».

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

Кабул, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube