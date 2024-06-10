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Понедельник, 10 июня 2024, 19:48 мск

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Главы МИД БРИКС призвали отпустить всех заложников в секторе Газа

Фото: infobrics.org

Министры иностранных дел стран группы БРИКС по итогам совещания в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня, выпустили совместное заявление с призывом освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также потребовали незамедлительно ввести режим прекращения огня.

В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, опубликованном на сайте индийского министерства, в частности, говорится: «Главы МИД выражают серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на палестинских территориях, в частности с беспрецедентной военной эскалацией, наблюдаемой в секторе Газа в ходе израильской военной операции. …В связи с этим участники встречи призывают к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену. …Главы МИД требуют от сторон незамедлительно ввести режим прекращения огня в палестинском анклаве в соответствии с резолюцией 2728 Совета Безопасности ООН».

Нижний Новгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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