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Понедельник, 10 июня 2024, 22:50 мск

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Белоусов встретился с военкорами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото из архива пресс-службы Кремля

Министр обороны России Андрей Белоусов в понедельник, 10 июня, провел свою первую встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО, по итогам которой он пообещал дать «ряд поручений».

В оборонном ведомстве сообщили, что «разговор главы Минобороны с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию, носил откровенный и конструктивный характер. По итогам встречи с военкорами министром обороны будет сформулирует ряд поручений. Подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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