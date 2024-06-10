Российский МИД отозвал аккредитацию у австрийского журналиста

Министерство иностранных России после отсутствия реакции на решительный протест, выраженный 31 мая послу Австрии из-за действий против корреспондента ТАСС, отозвало в понедельник, 10 июня, аккредитацию у журналиста ORF в Москве.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится: «31 мая в МИД России был вызван посол Австрии, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Россия предупреждала Австрию об ответе на отзыв аккредитации у корреспондента ТАСС, но Вена оставила меру в силе. В качестве ответной меры на действия Австрии против журналиста ТАСС Россия отзывает аккредитацию у журналиста ORF Марии Книпс-Виттинг в Москве».

«В случае если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, соответствующая реакция последует незамедлительно в отношении австрийских журналистов. …Москва будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF после того, как Австрия создаст условия для работы представителей российских СМИ», – сообщили также в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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