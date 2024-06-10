Небензя объяснил, почему Россия не стала блокировать резолюцию США по сектору Газа

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 10 июня, заявил, что Россия не стала блокировать резолюцию Совета Безопасности по прекращению огня в секторе Газа, потому что ее «поддерживает арабский мир».

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Россия воздержалась по подготовленному американскими коллегами проекту резолюции СБ в поддержку предложения посредников по прекращению огня в Газе. …Мы не стали блокировать резолюцию лишь потому, что ее, насколько мы понимаем, поддерживает арабский мир. При этом все обозначенные нами вопросы остаются и требуют ответа».

«Принятие Советом нового документа, содержание которого вызывает массу вопросов, да еще и без четкого требования к сторонам немедленно и на постоянной основе прекратить огонь, подрывает его авторитет как основного органа по поддержанию международного мира и безопасности», – отметил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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