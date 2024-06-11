Столтенберг призвал страны НАТО не снижать поставки оружия на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Латвии во вторник, 11 июня, призвал страны-члены альянса не снижать объемы передаваемой Украине военной помощи, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек блока НАТО сказал: «Союзники предоставляли Украине военную поддержку примерно на 40 млрд евро каждый год, начиная с ферваля 2022 года. Мы должны поддерживать этот уровень настолько долго, насколько это возможно. …Надеюсь, что участникам альянса к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле удастся выработать общие позиции по вопросам, связанным с Украиной. Сейчас, когда мы ведем подготовку к саммиту, мы видим, что есть разные точки зрения. Я ожидаю, что в итоге мы придем к согласию по поводу нашей дальнейшей поддержки Украины. Все страны Североатлантического альянса поддерживают Украину, разногласия касаются только того, кто и какую именно поддержку будет оказывать».

Рига, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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