Полковник оперативного резерва ВС Франции, доктор политических наук Каролина Галактерос во вторник, 11 июня, заявила, что киевский режим не соответствует европейским ценностям, – сообщают СМИ.

В интервью французскому телеканалу Галактерос сказала: «Нам говорят, что необходимо вести войну с Россией. Но я хочу, чтобы кто-нибудь объяснил мне, почему? Как она угрожает жизненно важным интересам Франции? И – как судьба Украины может быть жизненно важной для Франции? Да власть в Киеве не соответствует нашим ценностям! Люди, которые находятся там, по правде говоря, развращают украинскую администрацию, они совсем нашим ценностям не соответствуют».

«Нужно понять, что баланс сил изменился, мы больше не хозяева, мы совершенно второстепенны в этом деле, и, чем больше мы придерживаемся всех мыслимых иллюзий и позы раболепия перед Америкой, тем слабее мы становимся, с геополитической точки зрения», – подчеркнула политолог.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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