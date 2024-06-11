В Ереване заявили о важности сотрудничества с НАТО

Замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян во вторник, 11 июня на заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов в режиме видеоконференции подтвердил участие Еревана в миротворческих миссиях под эгидой Североатлантического альянса, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой армянского оборонного ведомства говорится: «Целью встречи было обсуждение актуальных международных и региональных вопросов, а также вопросов сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами».

«В своем выступлении генерал-майор Ероян подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Армении и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО», – сообщили также в Минобороны Армении.

Ереван, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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