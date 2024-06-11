В Бундестаге назвали безответственным выступление Зеленского*

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт на брифинге во вторник, 11 июня, заявила, что выступление главы киевского режима Владимира Зеленского* в парламенте Германии было безответственным, и поэтому ее партия отказалась от участия в торжественном мероприятии в честь украинского лидера, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Сара Вагенкнехт сказала: «Президент Украины Зеленский* выступил сегодня в Бундестаге, и основной тезис его речи – никаких компромиссов. Война либо закончится на условиях Украины, в полном объеме, то есть полным выводом российских войск, в том числе из Крыма, либо не закончится. Мы считаем, что это безответственно, потому что войну можно прекратить только при наличии компромиссов и готовности к ним. Именно поэтому мы заявили, что не хотим принимать участие в торжественном мероприятии в честь президента Зеленского*».

«Госпожа Штрак-Циммерманн (председатель Комитета обороны Бундестага, – прим.ред.) обвинила нас в том, что мы всегда выступали за то, чтобы говорить друг с другом, а затем отказались присутствовать, когда у нас появилась такая возможность. Да, мы бы хотели иметь возможность выступить. Но это не входило в их планы. А входило в планы – аплодировать стоя в честь господина Зеленского*. Мы не хотели и не хотим с этим мириться! Я думаю, что мы также в долгу перед многими украинцами, которые хотят мира и которые, конечно, хотели бы видеть здесь больше готовности к компромиссу, потому что эти ужасные смерти должны прекратиться», – подчеркнула лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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