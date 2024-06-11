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Среда, 12 июня 2024, 01:19 мск

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ХАМАС не согласилось с предложением Байдена об освобождении заложников

Архив. Скриншот видео Al Jazeera

Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом США Джо Байденом, предложив новый график постоянного прекращения огня с Израилем, – сообщает агентство Reuters.

Со ссылкой на израильского чиновника агентство пишет: «Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС. В своем ответе ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом. Движение поменяло многие из основных и наиболее значимых параметров. В ХАМАС предложили новый график постоянного прекращения огня с Израилем и вывода израильских войск из сектора Газа, включая Рафах».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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