Столтенберг пообещал Киеву «четкий месседж» о поддержке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе в штаб-квартире альянса в четверг, 13 июня, заявил, что на саммите военного блока в Вашингтоне Киев получит «четкий месседж» о поддержке, а Москва – о продолжении помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «На саммите в Вашингтоне в следующем месяце мы дадим Киеву четкий месседж поддержки столько, сколько потребуется, и такой же четкий месседж Москве, что она не дождется прекращения нашей помощи Украине».

«Сегодня министры обороны НАТО хотят услышать от главы Минобороны Украины Умерова доклад о ситуации на поле боя, а также о срочных и долгосрочных потребностях в противовоздушной обороне», – добавил генсек НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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