Российские военные обеспечили безопасную ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Министерство обороны РФ в четверг, 13 июня, сообщило об обеспечении безопасной ротации четырех наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В сообщении оборонного ведомства говорится: «В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода – разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области – объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими. Перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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