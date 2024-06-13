Три западных страны обвинили Россию во вмешательстве в молдавские выборы

США, Канада и Великобритания в четверг, 13 июня, выпустили совместное заявление, в котором обвиняют Россию в намерении повлиять на выборы президента Молдавии, – сообщает Reuters.

В совместном заявлении США, Канады и Великобритании, опубликованном на сайте американского госдепа, в частности, говорится: «Правительства наших стран разделяют обеспокоенность молдавского президента Майи Санду об использовании Кремлем криминальных группировок для финансирования политической деятельности и подрыва демократических институтов Молдовы. … Мы поделились изложенной выше информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли продолжать расследование, препятствовать и срывать планы Кремля. …Мы делаем этот шаг, чтобы предупредить наших демократических партнеров и союзников о планах российских агентов повлиять на результаты президентских выборов в Молдавии осенью 2024 года».

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября текущего года совместно с референдумом о вступлении республики в Европейский Союз.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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