Зеленский* попросил страны G7 разработать для Украины «план Маршалла»

Владимир Зеленский* на саммите G7 в регионе Апулия на юге Италии в четверг, 13 июня, призвал страны-члены «Большой семерки» подготовить для Украины план восстановления, похожий на «план Маршалла» для Европы после Второй мировой войны, но отвечающий современным реалиям Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Нам нужен четкий план обновления Украины. Такой же, как «план Маршалла» для Европы после войны, но конечно, отвечающий потребностям Украины в нынешнее время. Друзья, давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его совместной декларацией G7+!»

«Детали такого плана могут быть проработаны представителями Украины и стран G7 так же, как они проработали декларации безопасности. Подготовить декларацию восстановления как раз к саммиту НАТО в Вашингтоне и принять ее во время этого саммита может быть идеальным решением с точки зрения своевременности и символизма» – заявил Зеленский*.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Апулия, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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