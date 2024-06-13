Страны G7 договорились гасить кредиты Украины доходами от замороженных российских активов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам саммита стран-членов G7 в четверг, 13 июня, заявила, что «Большая семерка» достигла политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине, – сообщает «Corriere della Sera».

Итальянское издание пишет, что в ходе своего выступления Мелони сказала: «Мы достигли политического соглашения по предоставлению дополнительной финансовой поддержки Украине. Страны G7 согласились предоставить Украине кредиты в размере $50 млрд до конца этого года. Для погашения этих кредитов мы договорились использовать доходы от суверенных активов России. О конфискации российских активов речи не идет».

Апулия, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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