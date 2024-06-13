Байден и Зеленский* подписали соглашение о безопасности Украины

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский* на саммите стран-членов G7 в Италии в четверг, 13 июня, подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет, согласно которому Украине будут предоставляться «значительные вооруженные силы и постоянные инвестиции в ВПК в соответствии со стандартами НАТО», – сообщает агентство Reuters.

Агентство пишет, что в подписанном Байденом и Зеленским* документе говорится: «Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооруженные силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, в соответствии со стандартами НАТО. ...США намерены оказывать Украине помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК. …Стороны рассматривают данное соглашение как поддерживающее мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО».

На совместной пресс-конференции с Зеленским* Байден сказал: «Президент Зеленский* и я только что подписали соглашение между Украиной и США. Наша цель – усилить надежную защиту Украины, ее мощь, и сохранить ее на долгую перспективу. …В рамках соглашения по безопасности США войска на Украину отправлять не будут, но помогут ей оружием и боеприпасами».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Апулия, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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