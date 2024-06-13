На Генассамблее ООН от США потребовали отменить односторонние санкции против всех стран

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 13 июня, потребовал от США отменить все односторонние санкции против более чем 30 стран мира, включая Боливарианскую республику, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава венесуэльской дипломатии сказал: «Мы призываем США окончательно отменить эти меры. Страны должны иметь возможность для промышленного развития. Мы призываем международные организации воздержаться от поддержки или соблюдения односторонних мер, подтверждаем нашу приверженность сохранению и защите Устава ООН и требуем отмены любых односторонних санкций, которые могут существовать в современном мире».

«С 2014 года США вместе с ультраправыми латиноамериканскими силами занимают преступную позицию и применяют незаконные санкции против Венесуэлы. Против венесуэльского народа используются лживые утверждения и финансовое давление. Эти действия представляют собой преступную структуру для оправдания незаконной политики загнивающей империи. Односторонние ограничительные меры США стали прикрытием для грабежа заблокированных зарубежных активов Венесуэлы», – заявил Иван Хиль Пинто.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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