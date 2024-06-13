Россия предупредила о создании опасного прецедента в случае конфискации суверенных активов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи в четверг, 13 июня, заявил, что конфискация замороженных на Западе российских активов создаст опасный прецедент, и в случае «экспроприации» Москва предпримет ответные меры, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Отдельно хотелось бы привлечь внимание к тому факту, что в апреле в США был принят закон, закладывающий основу для ареста, конфискации и передачи суверенных активов российского Центробанка. Этот закон грубо нарушает нормы и принципы международного права об иммунитете государств и их собственности, не говоря о принципах суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела, закрепленных в Уставе ООН. Подобное поведение США и их союзников создает опасный прецедент, когда активы ни одного государства не будут защищены от незаконной экспроприации».

«Каждому государству стоит подумать дважды, прежде чем принять решение хранить свои активы в США или у их сателлитов. Россия призывает членов международного сообщества выступить против подобного незаконного поведения, воздержаться от его поддержки или признания, чтобы избежать соучастия в этих нарушениях. В случае конфискации активов будем руководствоваться правом на ответные меры»», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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