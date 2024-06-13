В постоянном представительстве России при ООН в четверг, 13 июня, пристыдили замгенсека ООН за то, что тот не нашел в себе смелости осудить террористический акт, совершенных Украиной, в результате которого погиб оператор телеканала НТВ и был тяжело ранен журналист.

В заявлении российского постпредства говорится: «В результате очередной чудовищной атаки киевского режима, направленной против российских журналистов, погиб оператор телеканала НТВ Валерий Кожин. Приносим глубокие соболезнования его родным и близким. Корреспондент НТВ Алексей Ивлев после операции находится в стабильном состоянии, желаем ему скорейшего выздоровления».

«Заместитель официального представителя Генерального секретаря Фархан Хак в своем комментарии вновь не нашел смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт. Особенно не по-товарищески со стороны журналистского сообщества это выглядело на фоне пространных рассуждений, в каком качестве поедет представитель ООН на так называемый «саммит мира» в Швейцарии. Обязательно поднимем и этот вопрос завтра на созванном нами заседании Совета Безопасности ООН по западной «накачке» Украины вооружениями и разрешению наносить удары по территории России», – подчеркнули российские дипломаты.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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