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Пятница, 14 июня 2024, 17:59 мск

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В Пентагоне не видят желания НАТО расширяться «в ближайшее время»

Глава МО США Ллойд Остин, Фото: сайт Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 14 июня, заявил, что заявил, что не видит со стороны стран-членов НАТО желания расширяться в ближайшем будущем, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, шеф Пентагона сказал: «Я не вижу никакого желания и никаких признаков, что мы займемся расширением в ближайшем будущем, но политика «открытых дверей» НАТО, остается в силе».

«Сейчас США и союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в «ключевую стадию», – добавил Остин.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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