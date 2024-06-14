Страны G7 потребовали от России отдать Украине почти полтриллиона долларов

Страны G7 по итогам саммита в Италии в пятницу, 14 июня, заявили, что Россия должна выплатить Украине «ущерб» в размере 486 млрд. долларов, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном «Большой семеркой», в частности, говорится: «Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб. По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов США. G7 продолжают оценивать все законные пути взимания с России ущерба Украине. Российские активы на Западе останутся замороженными, пока конфликт не прекратится, а указанная сумма не будет выплачена Киеву. Страны G7 готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным активам России. G7 будут оказывать существенное давление на доходы России от энергоносителей и сырьевых товаров».

Апулия, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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