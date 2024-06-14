Главы минобороны стран НАТО не договорились передавать Киеву помощь на 40 млрд. евро ежегодно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что министры обороны стран-членов Североатлантического альянса в ходе совещания не пришли к соглашению о ежегодном финансировании военной помощи Украине в размере 40 млрд. евро, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, генсек блока НАТО сказал: «Мы еще не пришли к соглашению по этому вопросу. Но я над этим работаю, и многие союзники очень поддерживают идею, что нам нужны не только краткосрочные обязательства, но и более долгосрочные, что дало бы Украине возможность лучше планировать свои действия. До саммита НАТО в Вашингтоне у нас еще есть несколько недель».

Ранее СМИ сообщали, что министр обороны Италии на встрече глав оборонных ведомств в Брюсселе отказался поддержать план, предусматривающий финансирование военной помощи Киеву в размере 40 миллиардов евро в год.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube