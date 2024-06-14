Минюст признал иноагентами популярного комика, политика и протестантского епископа

Министерство юстиции РФ в пятницу, 14 июня, внесло в реестр иноагентов стендап-комика Данилу Поперечного*, публициста Станислава Кучера*, политического активиста Игоря Артемьева*, самарского политика Алексея Комелева*, и протестантского епископа Альберта Раткина*.

В объявлении, размещенном на сайте минюста, говорится: «14 июня 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Артемьев*, А.Ю. Комелев*, С.А. Кучер*, Д.А. Поперечный*, А.В. Раткин*».

И.А. Артемьев* принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Участвовал в мероприятиях, поддерживаемых иностранными источниками.

А.Ю. Комелев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Получал поддержку со стороны иностранного источника.

С.А. Кучер* принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Д.А. Поперечный* принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами Российской Федерации.

А.В. Раткин* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании материалов совместно с иностранным СМИ, а также распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов.

*Физлицо признано в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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