Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя решение стран-членов (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине, заявил, что это нелегитимно, имеет политическую подоплеку и назвал их «вороватой семеркой», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Антонов сказал: «Решение «семерки» по использованию доходов с российских активов на нужды Киева – нелегитимный шаг. Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте».

«Западные страны нарушили все нормы приличия и превратились в грабителей, которые прекратили следовать цивилизованным нормам поведения. «Вороватая семерка» отнимает у России деньги, честно заработанные в контексте международного сотрудничества», – подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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