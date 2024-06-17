Конференция в Швейцарии, посвященная Украине, не могла дать никаких результатов, поскольку в ней не принимала участие Россия. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По словам депутата, США и их союзники вновь и вновь заверяют Украину, что поддерживают ее и будут поставлять ей оружие. «Поэтому Зеленский вновь и вновь заявляет, что Россию можно победить. Это принятие желаемого за действительное и (это) далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит», – сказал Котре.

По его словам, может быть только один первый шаг – безоговорочное прекращение огня. «И точно так же, как Мексика не может стать членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), точно так же Украина не может стать членом НАТО, если учитывать интересы безопасности России. Территориальные вопросы должны решаться совместно воюющими сторонами. В настоящее время именно это делают Армения и Азербайджан», – добавил Котре.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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