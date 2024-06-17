Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет страны. Как сообщил CNN израильский чиновник, имя которого не называется, произошло это чуть более чем через неделю после того, как лидер оппозиции Бенни Ганц вышел из этого органа.

«Кабинет безопасности продолжит принимать решения по вопросам, касающимся войны», – сказал чиновник, заявив, что Нетаньяху «будет проводить совещания меньшего формата по чувствительным вопросам».

Было неясно, с кем именно Нетаньяху будет консультироваться по вопросам войны в Газе.

Ганц объявил о своем выходе из этого органа на прошлой неделе, сославшись на неспособность Нетаньяху разработать стратегию войны в Газе и будущего управления сектором.

Напомним, что военный кабинет был сформирован через пять дней после террористических атак Хамаса 7 октября, когда бывший министр обороны и начальник штаба ЦАХАЛа Ганц согласился присоединиться к «чрезвычайному правительству».

Наряду с Нетаньяху и Ганцем в кабинет входили нынешний министр обороны Йоав Галлант, а также доверенное лицо Нетаньяху Рон Дермер и бывший генерал Гади Айзенкот в качестве «наблюдателей». Бен-Гвир и Смотрич были исключены по указанию Ганца.

Объявляя 9 июня о своем «сложном и болезненном решении» покинуть военный кабинет, Ганц заявил: «Нетаньяху мешает нам двигаться вперед к настоящей победе [в секторе Газа]». Айзенкот также покинул военный кабинет.

Он обвинил Нетаньяху в том, что он ставит свои личные политические соображения выше послевоенной стратегии для сектора Газа, заявив, что «судьбоносные стратегические решения принимаются с нерешительностью и промедлением из-за политических соображений», и призвал премьер-министра провести выборы в ближайшие месяцы.

«Я призываю Нетаньяху: назначьте согласованную дату выборов. Не позволяйте нашему народу быть разделиться», – сказал Ганц.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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