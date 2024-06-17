Россия официально прекратила свое участие в деле о крушении Боинга выполнявшего рейс MH17

Министерство Иностранных дел России в понедельник, 17 июня, заявило о прекращении участия Российской Федерации в рассматриваемом Советом ИКАО (Международная организация гражданской авиации) споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета «Боинг-777-200» авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс», выполнявшего рейс MH17.

В сообщении российского МИДа для СМИ, в частности, говорится: «Механизм разрешения Советом ИКАО разногласий изначально сформирован так, что он не способен работать беспристрастно. Совет не является независимым. Управляемый странами «коллективного Запада» и их сателлитами Совет ИКАО также отказался принять во внимание решение Международного Суда ООН от 31 января 2024 года по делу «Украина против России», в соответствии с которым были отклонены требования о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17. …В таких условиях говорить о непредвзятом установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ИКАО – неподходящее место для поиска правды. Частью затеянного в нем «спектакля» нам оставаться не имеет смысла».

«В марте 2022 года Австралия и Королевство Нидерланды инициировали в Совете ИКАО разбирательство против Российской Федерации о крушении в 2014 году малайзийского «Боинга» MH17. …Вопреки возражениям России, в марте 2023 года Совет признал свою компетенцию рассматривать спор, тем самым взяв на себя не свойственные ему функции уголовного суда или следственного органа. С этим решением Россия не согласна, она изначально не признавала и по-прежнему не признаёт компетенцию Совета в данном деле. Несмотря на это, мы продолжили участие в разбирательстве, поскольку исходили из того, что площадку ИКАО возможно использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы. С этой целью российская сторона несколько раз предлагала Совету ИКАО провести полное, тщательное и независимое международное расследование авиакатастрофы рейса MH17. Однако в проведении такого расследования Совет ИКАО отказал», – заявили также в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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