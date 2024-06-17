Генсек НАТО раскрыл, сколько европейских оборонных денег уходит в американский ВПК

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона в понедельник, 17 июня, заявил, что две трети оборонных расходов европейских стран направляются на новые заказы в военно-промышленный комплекс (ВПК) США, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Более 20 стран НАТО сегодня тратят на оборону более 2%, и большая часть этих денег идет в США. За последние два года две трети этих средств пошли на военные заказы в США, их объем составил около 140 млрд. долларов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube