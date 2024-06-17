российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июня 2024, 18:57 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Генсек НАТО раскрыл, сколько европейских оборонных денег уходит в американский ВПК

Столтенберг фото: flipboard.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона в понедельник, 17 июня, заявил, что две трети оборонных расходов европейских стран направляются на новые заказы в военно-промышленный комплекс (ВПК) США, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Более 20 стран НАТО сегодня тратят на оборону более 2%, и большая часть этих денег идет в США. За последние два года две трети этих средств пошли на военные заказы в США, их объем составил около 140 млрд. долларов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа, США,