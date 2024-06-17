США ввели санкции против китайских и оманских компаний за поставки оружия хуситам

Министерство финансов США в понедельник, 17 июня, объявило о введении санкций против физических и юридических лиц из Китая и Омана за поставки вооружений йеменским хуситам из группировки «Ансар Аллах», – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном американским Минфином, в частности, говорится: «Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении двух физлиц и пяти структур, которые содействовали закупкам оружия для группировки «Ансар Аллах», членов которой обычно называют хуситами».

«Под ограничительные меры подпадают: Али Абд-аль-Ваххаб Мухаммад аль-Вазир и его базирующаяся в Китае компания Guangzhou Tasneem Trading Company Limited. Эта компания покупала оружие для хуситов и отправляла его в Йемен; гонконгская Tasneem Trading Company Limited, являющаяся материнской компанией Guangzhou Tasneem; оманская компания International Smart Digital Interface и ее оператор Муаз Ахмед Мохаммед аль-Хайфи. Его компания приобрела и способствовала доставке в Йемен компонентов крылатых ракет, производственного оборудования и других материалов двойного назначения; фирма из КНР Ningbo Beilun Saige Machine Co., Ltd занималась закупкой материалов, необходимых для производства беспилотников и другого оружия; компания из КНР Dongguan Yuze Machining Tools Company Limited помогала хуситам с оборудованием для их собственного производства оружия».

«Акция направлена против ключевых действующих лиц, которые позволили хуситам получать доход и приобретать ряд материалов для производства современного оружия, которое они сейчас используют для совершения продолжающихся террористических атак на коммерческие суда», – пояснили в Минфине США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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