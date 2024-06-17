В МИД РФ назвали саммит о мире на Украине «альпийской сходкой»

Официальный представителя МИД России Мария Захарова в понедельник, 17 июня, заявила, что «альпийская сходка» в швейцарском Бюргенштоке закономерно обернулось полным фиаско.

В официальном комментарии в связи со встречей в Швейцарии по Украине Захарова сказала: «На днях в швейцарском Бюргенштоке прошел так называемый саммит о мире на Украине. В Киеве и в западных столицах лезли из кожи вон, чтобы представить его в качестве события чуть ли не вселенского масштаба. Однако на деле такое стремление выдать желаемое за действительное обернулось полным фиаско».

«Нулевой результат альпийской «сходки» подтверждается и отсутствием единодушия среди ее участников. Итоговое коммюнике, носящее откровенно антироссийский характер, согласились поддержать далеко не все. Сначала это отказались сделать 12 делегаций, а после встречи их число выросло до 14. Среди них – Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР и другие авторитетные государства. Не исключаем, что количество таких стран увеличится. …Мероприятия , подобные «сходке» в Бюргенштоке, не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьезного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира», – подчеркнула представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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