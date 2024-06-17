В Швейцарии назвали возможное место проведения новой конференции по Украине

Руководитель швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке, глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер в понедельник, 17 июня, заявил, что следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, а, возможно, в Саудовской Аравии, – сообщает агентство Keystone-SDA.

В эфире радио SRF со ссылкой на информацию агентства, сообщили что Люхингер сказал следующее: «Следующий мирный саммит по Украине будет проходить не в Европе. Возможным местом проведения следующей такой конференции может стать Саудовская Аравия. …Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для проведения следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Швейцария по запросу ключевых государств с этого момента будет действовать за кулисами».

«Я особенно разочарован отказом Китая от участия в конференции в Швейцарии. Я неоднократно лично встречался со спецпредставителем КНР по Украине и России, и он сигнализировал о сильной заинтересованности в мирном процессе. Диалог с Китаем необходимо продолжать. Кроме того, теперь в том или ином виде Россия должна быть вовлечена в процесс», – подчеркнул руководитель швейцарской делегации на конференции по Украине.

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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