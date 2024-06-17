Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в понедельник, 17 июня, заявил, что в Североатлантическом альянсе пока нет консенсуса относительно вступления Украины в военный блок, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек НАТО сказал: «Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус по этому вопросу. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно. В положенное время Украина должна стать членом НАТО без промедления, но для этого требуется полностью завершить конфликт с Россией Мы должны быть уверены, что конфликт завершен, а не поставлен на паузу».

Следует напомнить, что ранее Столтенберг называл условием для вступления Украины в НАТО – «победу над Россией на поле боя».

«Нам надо убедиться в том, что Украина победит. Это минимальное условие для того, чтобы она стала членом альянса», – заявлял генсек НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube