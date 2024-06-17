Во Франции призвали к выходу из НАТО

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в понедельник, 17 июня, заявил, что после того, как члены НАТО отказались от российского мирного плана по Украине, Франции необходимо выйти из альянса, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети в X (экс-Twitter) Филиппо написал: «НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. Нам необходимо очнуться, работать над достижением мира и выйти из НАТО. Североатлантический альянс объявил, что будет напрямую контролировать военную поддержку Украины, что государства-члены должны будут платить Украине как минимум €40 млрд в год столько времени, сколько потребуется. Это неприемлемо».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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