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Вторник, 18 июня 2024, 01:36 мск

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Армения подписала соглашение о военном сотрудничестве с Францией

Министерство обороны Армении сообщило, что в ходе визита во Францию главы ведомства Сурена Папикяна в понедельник, 17 июня, было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве с французской военно-промышленной компанией KNDS, – сообщают армянские СМИ.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства Армении говорится: «В рамках рабочего визита во Францию 17 июня министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. В ходе встречи был обсужден текущий процесс сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны. Папикян представил ход реформ в сфере обороны в Армении и работы, проводимые в этом направлении в рамках сотрудничества с Францией. Стороны отметили важность военно-технического сотрудничества, вокруг которого достигнуты новые договоренности».

«Между министерством обороны Армении и французской военно-промышленной компанией KNDS подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве», – добавили в армянском минобороны.

Ереван, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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