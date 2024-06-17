Столтенберг заявил, что НАТО не будет увеличивать число ядерных зарядов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в понедельник, 17 июня, заявил, что Североатлантический альянс не планирует увеличивать количество ядерных боезарядов, а лишь занимается их модернизацией, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами генсек блока НАТО сказала: «Планов по увеличению количества ядерных боезарядов никаких нет, мы модернизируем самолеты-носители путем замены устаревших самолетов на новые самолеты пятого поколения. США также модернизируют свои развернутые вооружения. Это – модернизация средств ядерного сдерживания, которое существует уже много лет. Ничего нового в этом нет, это то, о чем мы уже давно говорили».

Следует напомнить, что ранее Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что «из-за растущей угрозы со стороны России и Китая страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в состояние повышенной готовности, чтобы показать миру свой ядерный арсенал и послать сигнал».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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