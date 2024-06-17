Фон дер Ляйен не переназначили главой ЕК

Председатель Евросовета Шарль Мишель на брифинге по итогам неформального ужина глав госудраств и премьер-министров стран-членов ЕС в Брюсселе в понедельник, 17 июня, заявил, что Урсула фон дер Ляйен не была назначена главой Еврокомиссии на второй срок, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Мишель сказал: «Лидеры 27 стран ЕС не достигли соглашения о назначении фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок. Сегодня соглашения нет. Все выслушали госпожу фон дер Ляйен, она поделилась своими мыслями о будущем ЕС».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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